To anholdte er løsladt igen i sag om toårigs død

De to personer, der i dag har været i grundlovsforhør i sagen om en toårigs død i Varde er nu blevet løsladt.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Der er tale om en 52-årig kvinde og en 28-årig mand fra Varde Kommune, som begge er sigtet for kvalificeret vold med døden til følge.

- Vi fremstillede i dag de to personer i et grundlovsforhør i en meget alvorlig og tragisk sag, hvor et toårigt barn lørdag afgik ved døden som følge af nogle meget alvorlige skader i blandt andet hovedet. Retten har vurderet, at der på nuværende tidspunkt ikke er en begrundet mistanke mod de fremstillede og har derfor ikke varetægtsfængslet dem. Politiet fortsætter nu den intensive efterforskning for at klarlægge, hvordan den toårige døde. I den forbindelse afventes der flere retsmedicinske oplysninger og øvrig efterforskning, lyder det fra anklager Line Gotfredsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det toårige barn blev indlagt på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg natten til lørdag og blev efterfølgende overført til Odense Universitetshospital, hvor det døde lørdag kort før klokken 16.

Ifølge JydskeVestkysten, som var til stede ved søndagens grundlovsforhør, har anklageren fortalt, at barnet fik et slag til hovedet med et ukendt redskab, og at det efterfølgende døde af kraniebrud og blødninger i hovedet.

Syd- og Sønderjyllands Politi efterforsker stadig sagen og oplyser derfor, at de ikke har yderligere kommentarer til sagen.