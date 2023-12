Det forårsagede et strømnedbrud på skibet, oplyser de danske myndigheder ifølge Reuters.



To slæbebåde fra rederiet Esvagt i Esbjerg ligger ved skibet og hjælper med til at holde det stabilt. Der sker cirka 200 kilometer ud for Vestkysten.

Der er 266 passager og 131 besætningsmedlemmer om bord på "MS Maud".

- De behøver blot at komme roligt gennem stormen, og det gør de ved at sejle op mod vinden, siger en talsmand for Det Nationale Maritime Operationscenter i Danmark.