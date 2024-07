To mænd idømt fire års fængsel i amfetaminsag

To mænd fra Esbjerg er idømt fire års fængsel for salg af narkotika. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

På gaden i Esbjerg blev en 40-årig mand natten til torsdag stoppet af en patrulje, hvor det viste sig at han bar rundt på en mindre mængde amfetamin.

Efterføglende ransagede politiet mandens hjem, hvor man fandt ydereligere mængder af stoffet. Som følge af efterforskningen er en 38-årig mand også havnet i politiets søgelys.

Ved grundlovsforhør tilstod begge mændt at have været i besiddelse af mindst to kilo amfetamin.

Det endte med en straksdom på fire år til dem begge to. De overvejer nu, om de ønsker at anke dommen.