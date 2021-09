To mænd stukket ned med kniv

Tirsdag aften kom to mænd alvorligt til skade under et slagsmål, hvor de blev stukket ned med kniv. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.



Efter slagsmålet var politiet efterfølgende talstærkt til stede ved boligområdet på Præstebakken i Esbjerg.

De to mænd på 20 og 25 år er begge fra lokalområdet og er uden for livsfare, men er begge indlagt på sygehuset.

Politiet melder tirsdag aften ikke om nogen anholdte i sagen, men fortæller, at der foregår intensiv efterforskning.

Borgere, der har overværet slagsmålet, eller som i øvrigt har oplysninger i sagen, kan kontakte Syd- og Sønderjyllands Politi på 114.