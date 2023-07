De to mænd nægtede sig skyldige og tog forbehold for kære af varetægtsfængslingen.



De to mænd er sigtet for at have medvirket i et overfald på en 35-årig mand fra Århus, der fredag den 16. juni 2023 klokken cirka 20.30 blev slået i hovedet med en flaske og stukket i benet med en kniv på Shisha Lounge i Kongensgade i Esbjerg.

De to mænd blev anholdt mandag, efter at de selv havde meldt sig til politiet.