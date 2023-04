Baggrunden for undersøgelsen er, at man ser mulighed for at skabe en større, mere robust og slagkraftig museumsorganisation ved at fusionere de kultur- og naturhistoriske museer, som er hjemhørende i Esbjerg Kommune, lyder det i pressemeddelelsen.



Samtidig har Sydvestjyske Museers direktør, Flemming Just, meddelt, at han stopper ved udgangen af 2023.