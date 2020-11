To personer stukket med kniv - politiet leder efter to mænd

Politiet leder lige nu efter to mænd, som mistænkes for at have relation til et knivstikkeri i Roust mellem Varde og Esbjerg fredag aften.

- Vi får anmeldelsen klokken 23.54, og da vi kommer ud på stedet, er der to, der har skader efter knivstik. To andre har skader efter slagvåben, siger Erik Lindholdt, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ingen af personerne er livstruende kvæstet, men politiet oplyser, at man efterforsker hændelsen som et forsøg på manddrab.



Erik Lindholdt oplyser desuden, at alt tyder på, at der er tale om et internt opgør.

Ingen er endnu anholdt, men politiet søger altså efter to mænd, der ikke selv bor på adressen i Roust.