To rensningsanlæg måtte udlede spildevand under skybrud

De enorme mængder nedbør under fredagens voldsomme skybrud betød, at de to rensningsanlæg i Esbjerg, der renser spildevand, måtte udlede urenset spildevand til havet.

Det oplyser Din Forsynings driftschef, Kasper Sinning, til TV SYD.

- Når der kommer så meget regn, så når vi på et tidspunkt grænsen, og så må vi lede udenom. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er noget, vi synes er særligt sjovt, at vi bliver nødt til at lade spildevand løbe over.

Hvad er overløb af spildevand? Når det regner kraftigt, kan der opstå situationer, hvor rensningsanlæggene og kloakkerne får tilført så meget vand på én gang, at de ikke kan følge med. Til sådanne situationer er der lavet en slags nødventiler, kaldet overløbsbygværker, som leder spildevandet forbi rensningsanlægget og ud i vandløb eller i havet. Der sker dog en enkel rensning gennem et mekanisk filter, hvor de største dele som fx toiletpapir fjernes. Spildevandet er desuden fortyndet med regnvand. Formålet med overløbet er at forhindre, at spildevandet stuver baglæns op i de tilkoblede ejendomme og veje og at skåne rensningsanlægget for en overbelastning. Kilde: Miljøstyrelsen Fold ud

Han understreger samtidig, at de aldrig har renset så meget spildevand som fredag.

- En del af løsningen er at separatkloakere og at folk får det gjort, når det pågår i deres område. Vi skal se det her som et problem, der rammer alle. Derfor skal vi også finde ud af, hvordan vi i fællesskab kan gardere os mod fremtidige hændelser for at mindske skadernes omfang. Det gælder både forsyningsselskaber, kommuner, stat og borgere.

