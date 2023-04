TOP GUN for akutmedicin

For Esbjerg Sygehus handler det om, at være stedet hvor man som uddannelseslæge eller kommende specialist i akutmedicin søger hen for at uddannes.

Akutmedicin er først blevet til et speciale i 2017, men for Ulf Hørlyk, cheflæge på Esbjerg Sygehus, så er det vigtigere end nogensinde at sikre, at der altid er en læge og en sygeplejerske med speciale i modtagelse klar, når der bringes akut syge til sygehuset.

- Faktum er, at opgaven og trykket på akutmodtagelserne stiger og vil fortsætte med at stige, skriver Ulf Hørlyck på sin Linkedin.