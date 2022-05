Topmøde i Esbjerg - Aftale om grøn strøm er underskrevet

EU skal være uafhængig af russisk gas

Også Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen, har været med på pressemødet.

Formanden understreger den store betydning, som de fire landes aftale har for at gøre EU uafhængig af russisk gas.

De fire lande kommer til at kunne levere halvdelen af den grønne strøm fra havvind, som EU har brug for i 2050 for at opnå sit mål om klimaneutralitet