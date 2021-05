Torsdagens smittetal: Smitten er på sit laveste i 11 dage

For fjerde dag i træk falder smitten i Vejle Kommune, som er den kommune med flest smittede i TV Syds område. Incidenstallet er nu nede på 109,9. Hvis smitten fortsætter med at falde de næste par dage vil Vejle Kommune komme under incidens på 100.

Siden 28. april har Esbjerg Kommune ikke haft et incidenstal på under 100. Ifølge tallene har de i dag 98,8 nye tilfælde per 100.000 indbyggere de seneste syv dage.