Traditionsrigt skib besøger Esbjerg og Sønderborg

Om mindre end en uge sejler et nyt hold afsted på togt.

Det er det traditionsrige skib Georg Stage, der sejler afsted med 63 unge mennesker, der skal få skibet i havn blandt andet i Sønderborg og Esbjerg.

- Sønderborg har vi ikke været i længe, og dem besøger vi blandt andet for at fortælle om og gøre opmærksom på uddannelsen. Esbjerg er den maritime hovedstad i Danmark, og det er der, matroserne kommer til at arbejde. Rederierne i Esbjerg hungrer efter matroser, og derfor tager vi derned, siger Asser Amdisen, der er direktør på Georg Stage.