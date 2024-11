Træner siger undskyld og kalder sit eget sprogbrug for håbløst

En lang række unge har haft ubehagelige oplevelser i deres tid som værnepligtige i Beredskabsstyrelsen.

I en ny rapport udgivet af Forsvarsministeriets Personalestyrelse svarer 73,5 procent af kvinderne, at de har oplevet mindst et tilfælde af uønsket seksuel opmærksomhed eller chikane.

Det samme gælder for 37,3 procent af mændene.

Direktør i Beredskabsstyrelsen Laila Reenberg kalder det ærgerlige tal og påtager sig ansvaret.

- Selv om tallene viser, at det i langt overvejende grad er blandt de værnepligtige indbyrdes, at de her krænkelser finder sted, ændrer det ikke på, at det er vores ansvar i Beredskabsstyrelsen at skabe rammer for en ordentlig tone og omgangsform, og at man ikke skal føle sig krænket og forskelsbehandlet på grund af køn.

Undersøgelserne i rapporten er gennemført i slutningen af 2023. Men den udkommer altså først nu.

Der er i høj grad tale om verbale krænkelser. For de kvindelige værnepligtige gælder det i stort omfang nedsættende tale. Det svarer over halvdelen af kvinderne, at de har oplevet.

Næstefter kommer seksuelle kommentarer, hvilket knap 40 procent sætter kryds ved.

Knap 18 procent af kvinderne har oplevet, at der spredes seksuelle rygter om dem, mens lidt flere har oplevet at blive fravalgt til opgaver på grund af køn.

4,4 procent har oplevet at blive taget på.

Hos mændene har knap hver fjerde oplevet nedsættende tale, mens den næsthyppigste oplevelse gælder seksuelle kommentarer i en større gruppe eller forsamling.

293 respondenter har i alt svaret i undersøgelsen. Det svarer til 72,3 procent af alle inviterede. 68 kvinder og 225 mænd har svaret.

Laila Reenberg hæfter sig ved, at antallet af det, som hun kalder krænkelser i den grove ende, ikke er så højt.

- Vi har nok haft meget fokus på krænkelser i den mere grove ende. Du må ikke høre, at jeg undervurderer verbale krænkelser eller det at blive rørt ved. Men heldigvis er det ikke noget af det meget alvorlige i form af vold, voldtægt og tvang.

- Det, vi har reflekteret over efter at have fået de her tal, er, at vi ikke har været gode nok til at tale om krænkelser i den lavere ende, hvis jeg må kalde det det, siger hun.

Der meldes ikke om voldtægter eller forsøg herpå. Der meldes dog om vold i undersøgelsen. 4 procent af mændene har fået voldstrusler, 2,7 procent har oplevet vold.

Torsten Schack Pedersen (V), minister for samfundssikkerhed og beredskab, siger i en skriftlig kommentar, at det er "uacceptable tal, som rapporten viser".

- Det skal der laves om på. Jeg forventer naturligvis, at Beredskabsstyrelsen tager hånd om de udfordringer, der er, særligt med de værnepligtiges indbyrdes omgangstone, siger ministeren.

/ritzau/