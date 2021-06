Trafikanter budt "godmorgen" af strejkende sygeplejersker med slogans

"Vi er mere værd".

Det slogan blev morgentrafikken i Esbjerg mandag mødt af. Omkring 70 strejkende sygeplejersker med skilte i hånden havde fundet vej fra Sydvestjysk Sygehus' parkeringsplads til jernbanebroen.

Formålet var at synliggøre konflikten for borgerne, fortæller Henriette Thøgersen, der er fælles tillidsrepræsentant for sygeplejerskerne og radiografer på Sydvestjysk Sygehus.

- Det har en vigtighed for alle, siger hun.