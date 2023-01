Trafikdræbt ulv nær Esbjerg var en del af ulvepars kuld

Miljøstyrelsen skriver, at den trafikdræbte ulv formentlig var under udvandring fra det område, hvor ulven blev født, da den blev kørt ned.

- Den blev fundet mere end 50 kilometer fra Skjern-revirets centrum, og normalt kommer koblet ikke så langt væk på deres hyppige ekskursioner til revirets yderkant, siger Kent Olsen, der er videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, i pressemeddelelsen.

- Derfor må vi antage, at hunulven var undervejs for at søge efter et nyt revir, siger Kent Olsen.

Foruden titlen som videnskabelig chef er han også en del af den danske ulveovervågning, der finansieres af Miljøstyrelsen.