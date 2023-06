Tre kommuner indfører afbrændingsforbud

Afbrændingsforbuddet betyder, at nedenstående ikke er tilladt:

· At bruge kulgrill

· At bruge grill udenfor egen/privat grund med beboelse

· At ryge i naturen

· At tænde bål og bruge åben ild udendørs

· At bruge apparater og genstande, der skaber gnister, gløder eller flammer udendørs

Kilde: Sydvestjysk Brandvæsen