Tre kommuner: Nu skal vandproblemet løses - sammen

Kongeåen er fyldt med vand. Du har nok selv set billederne fra Ribe og andre steder.

Nu vil de tre Kongeå-kommuner, Kolding, Vejen og Esbjerg, mødes den 24. marts for at finde ud af, hvordan de sammen kan løse problemet. Eller i det mindste gøre noget ved de store vandmængder, når Kongeåen igen bliver fyldt op, næste gang det står ned i stænger i dagevis. Eller månedsvis.

- Det giver god mening at se på vores vandløb - som Kongeåen - som helhed. Vand kender ikke kommunegrænser, og det er jo ikke rimeligt, at vi i Vejen Kommune hælder alt vores vand i hovedet på Esbjerg Kommune, siger Vagn Sørensen (V), formand for udvalget for teknik og miljø i Vejen Kommune.Ny grænse: Tyskland og Vandland

Foregangskommuner

I Kolding Kommune håber formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Birgitte Kragh (V), at staten vil bidrage økonomisk, så de tre kommuner kan lave et fælles projekt, der gør dem til foregangskommuner for andre kommuner i Danmark.

- Vi i Kolding modtager vand fra Vejle Kommune og har stor efaring med at samarbejde om udfordringerne, siger hun.

Kongeåen udspringer i Kolding Kommune. Den får en masse vand tilført gennem Vejen Kommune og oversvømmer marker og byområder i Esbjerg Kommune. Især i området nær Ribe.

Ud med lavbundede jorde

Kongeå-komiteen skal værne om vandløbet. Men også tage hensyn til afvandingsbehovet, mener Vagn Sørensen.

Han peger samtidig på, at det ikke er en løsning i sig selv at grave Kongeåen dybere.

- Vi må se på mulige måder at forsinke vandet på. Og der er næppe tvivl om, at vi skal have taget nogle af de lavbundede jorde ud af landbrugsdriften, siger Vagn Sørensen.

Løsning i fællesskab

Komiteen vil have seks medlemmer i alt. To politikere, to embedsmænd og to personer fra Det Grønne Råd i hver kommune.

- Et samarbejde mellem kommunerne er den eneste vej. Vi må løse det her i fællesskab, siger han.