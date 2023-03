Tre kvinder har lavet gratis ordbog til ukrainske børn

Gratis hjælp

Alligevel ligger der nu en dansk-ukrainsk ordbog. Ikke sådan i fysisk form, men på computeren i en printvenlig PDF-fil. Ganske gratis.

- Vi besluttede allerede på vores første møde, at ordbogen ikke skulle koste noget. Ukrainerne har ikke ret mange penge at gøre godt med, og vi synes, det ville være umenneskeligt at forlange penge af dem for ordbogen. Vi har jo gjort det her først og fremmest for at hjælpe dem, siger Monika Knuth.