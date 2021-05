Tre mænd sigtes for drabsforsøg efter skyderi i Esbjerg

Artiklen er opdateret med oplysningen om, at tre mænd er anholdt og sigtes for drabsforsøg. Tidligere fremgik det, at den forurettede var 49 år. Politiet har siden rettet mandens alder til 50 år.

Tre mænd er anholdt og sigtes for forsøg på manddrab efter et episode i det østlige Esbjerg, hvor en 50-årig mand blev skudt.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politis kommunikationsenhed til TV SYD.

Det tre anholdte mænd er henholdsvis 18, 18 og 28 år.

Mændene fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg klokken 16 søndag eftermiddag.

Den 50-årige mand, der meldes uden for livsfare, blev ramt af skud fra et haglgevær i det østlige Esbjerg.

Manden blev ramt forskellige steder i kroppen, oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann til TV SYD.

Ifølge Ekstra Bladet fik politiet anmeldelsen klokken 23.20, og anmelderen var et familiemedlem til den forurettede.

Skyderiet skete i bydelen Kvaglund, som har været præget af bandekonflikt, men Syd- og Sønderjyllands Politi afviser, at skyderiet skulle være banderelateret.

- Det er ikke banderelateret, det er vi ret sikre på, siger vagtchef Ole Aamann.

Anklagemyndigheden vil begære lukkede døre.