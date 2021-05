Tre spillere med lokale rødder er med på EM-holdet

Aldeles som ventet er Simon Kjær, AC Milan, og Martin Braithwaite, FC Barcelona, blandt de 26 spillere, som landstræner Kasper Hjulmand har udtaget til sommerens EM-slutrunde.

Han har også valgt at fastholde Frederik Rønnow, Schalke 04, som en af to målmandsreserver for Kasper Schmeichel.

På forhånd var der skabt tvivl om, hvorvidt den tidligere Horsens-målmand indgik i landstrænerens trup efter en svær tid i tysk fodbold med kun få kampe - men også her valgte Kasper Hjulmand at holde fast i spillere, der kender den øvrige trup godt.