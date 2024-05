Trecifret millionbeløb går til vindmølleprojekt i Esbjerg

Det sker efter regeringen i december sidste år lancerede den grønne investeringsordning, der skal forstærke de grønne initiativer i Danmark.

Økonomiminister Stephanie Lose er godt tilfreds med, hvordan pengene er blevet fordelt.

- Jeg er glad for, at vi i dag udmønter et trecifret millionbeløb til nye grønne investeringer. Det vil forstærke danske styrkepositioner og skabe gode danske arbejdspladser flere steder i landet, siger hun.

Det er i alt fire virksomheder, der vil investere mere end 4,2 milliarder kroner i fem projekter inden for danskproducerede vindmøller og teknologi. Det sker med støtte fra regeringens grønne investeringsordning.