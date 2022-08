Trekvart milliard kroner finder i dag vej til en heldig danskers lommer

Et er, om den nyslåede millionær kan få de 759 millioner kroner til at række langt, en anden ting er, om vinderen så kan få sig selv til at bruge af pengene.

- Vi minder ofte også vinderne om, at det skal kunne mærkes, at de har vundet, og at der kan være luft til at gøre noget sjovt og unyttigt med noget af gevinsten. Det råd er nok ikke så relevant netop i dette tilfælde, da det med 759 millioner kroner måske er svært at bruge hele beløbet kun på ting, der er styret af ren fornuft, siger Malene Mølgaard.