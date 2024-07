Trods få medlemmer fejrer vestjysk klub 105 års jubilæum i nichesport

Han er rejst 13.708 kilometer for at træne i en ukendt sport

I Sydafrika er cricket en af de største sportsgrene, men Shane er alligevel rejst fra sin familie for at være træner i Danmark, hvor sporten er blandt de mindste.

Mbulelo Nkomo - kaldet Shane efter den australske cricketspiller Shane Ward - lever og ånder for cricket. - Jeg elsker lyden af battet, der rammer bolden og synet af den, når den flyver igennem luften, og jeg synes, det er fedt at kaste mig frem for at gribe en bold, fortæller Shane, der kommer fra Cape Town i Sydafrika.

Shane spiller også selv cricket i den danske klub, hvor han træner tre hold. Foto: Kristina Højer Nørgaard, TV SYD

Sidste år blev han headhuntet af et sportsbureau til at være træner i Esbjerg Cricketklub, som manglede nye kræfter. Her træner Shane et juniorhold og to seniorhold - et i fjerde og et i første division, hvor han også selv spiller.

Cricket kort fortalt Cricket minder om rundbold på nogle punkter, men adskiller sig også på andre. Banen er rund i stedet for firkantet og spillerne løber efter et andet system end vi kender det fra rundbold. Men den største forskel er nok, at en cricketkamp kan vare lige fra to timer til fem dage. Fold ud

Shane er professionel cricketspiller. Når cricketsæsonen rammer Sydafrika fra september til april, spiller han på et sydafrikansk hold i første division. Det andet halve år - fra april til september - har han de seneste to år været træner i Esbjerg Cricketklub. - Jeg er heldig at have fået den her mulighed, for det er svært at få et job som crickettræner i Sydafrika, og jeg elsker at give glæden ved at spille cricket videre, siger Shane. En stor, men lille sport Cricket er en verdenskendt britisk sportsgren, som udover England især har gjort sit indtog i Indien, Australien og Sydafrika. Det anslås, at 2,5 milliarder mennesker spiller cricket på verdensplan. Det gør den til den næststørste sport i verden kun overgået af fodbold. Men det er som om, at populariteten aldrig rigtig har indfundet sig i Danmark.

Cricket minder på visse punkter om rundbold og på andre punkter om baseball. Foto: Kristina Højer Nørgaard, TV SYD

Ifølge tal fra Danmarks Idrætsforbund er cricket den 15. mindste sportsgren i landet med 2.151 medlemmer i 2023, og antallet har været mere eller mindre uforandret de seneste tyve år.

Alligevel fejrer Esbjerg Cricketklub i år 105 års jubilæum. Shane havde aldrig hørt om den vestjyske cricketklub med knap 60 medlemmer, før han blev tilbudt at være træner for den. - Jeg var overrasket over, hvor lille sporten er i Danmark. Det giver mig lyst til at udbrede sporten og give børn og voksne gode oplevelser med cricket, siger Shane. Shanes forhold til cricket Shane var otte år gammel, da han begyndte at spille cricket med sine venner i nabolaget. Han blev inspireret af sin fætter, der spillede professionel cricket på et hold i superligaen i Sydafrika. - Jeg var fascineret af ham, og den måde han kunne spille på, og den glæde jeg kunne se, han oplevede, når han spillede. Jeg ville være ligesom ham og opleve det samme, fortæller Shane.

Når spillerne træner cricket øver de både slag, kast og grib. Foto: Kristina Højer Nørgaard, TV SYD

Som tiårig spillede Shane i sin første cricketklub, og med årene er det lykkedes ham at opnå en professionel karriere, ligesom sin fætter. Har ikke mødt sin datter Når cricketsæsonen slutter om en måned rejser Shane hjem til Cape Town for at spille på sit hjemmehold. Derhjemme venter også hans kone, hans femårige søn og hans nyfødte datter, der kom til verden for tre uger siden. Hende har Shane endnu ikke mødt. - Det gør ondt, og jeg kan ikke vente med at holde hende i mine arme. Det er forfærdeligt at være væk fra min familie, men jeg gør det også for dem. Et job som træner i udlandet gør mig bedre stillet til at få et job som træner derhjemme, siger Shane.

Shane er træner i klubben på fuld tid, indtil sæsonen slutter i september. Foto: Kristina Højer Nørgaard, TV SYD