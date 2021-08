Trods nervøsitet og spænding skal de tirsdag optræde for dronningen

Selvom man kan være nervøs og bange for at lave fejl, mens man optræder for dronningen, så fortæller underviser Robin Bernadet, at det er helt okay at fejle.

- Hvis der sker nogle fejl, er det også en del af det. Det er også sundt. Det sker for alle, og det er også sket for mig. Det er en måde at lære på, fortæller han.

Ikke hvilken som helst skole

Balletskolen, som er en del af Kulturskolen i Esbjerg, indgik i 2012 et samarbejde med Det Kongelige Teater. Herefter oprettede skolen en talentlinje. Det betyder, at der er nok at se til.



- Det betyder, at vi har et intenst samarbejde med Den Kongelige Ballet. De sender deres konsulent over til os, og vores lærer kommer over til dem, så de sikrer, at der er den kvalitet i undervisningen, de gerne vil have, siger kulturskoleleder Inger Moltesen Fogh.