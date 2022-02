Troede afdød søsters personlige ejendele var væk - nu er de dukket op igen

Bruno Rosendahl fra Holsted fik sig noget af en overraskelse, da han den 4. februar sad ved sin computer og læste forskellige avisartikler, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.



- Pludselig ser jeg til min store overraskelse et billede af min afdøde søsters ur, fortæller han.

Billedet hørte til en artikel, hvor politiet efterlyste ejeren af uret og nogle smykker, der var fundet i en æske på Vejen Kommunes hjælpemiddelcentral. Personalet vidste ikke, hvem der havde indleveret æsken, eller hvornår det var sket, så kommunen bad politiet om hjælp til at finde den rette ejer.

Kunne ikke finde ur og armbånd efterfølgende

Bruno Rosendahls søster døde i oktober 2020, og han var som hendes bror og eneste familie bobestyrer og arving.

- Min søster havde meget kontakt til hjemmeplejen og gjorde desuden brug af kommunens hjælpemidler, der blev afhentet en uges tid efter hendes død. Set i bakspejlet blev jeg opmærksom på, at der også kunne mangle et guldarmbånd, fortæller Bruno Rosendahl, der efterfølgende kontaktede politiet.

Han havde heldigvis både et foto af sin søster med uret på, og han kunne også beskrive det specielle armbånd meget nøje for politiet i Vejen, så der var ikke tvivl om, at smykkerne havde fundet deres rette ejer.

- Der er ikke tale om værdifulde sager, men affektionsværdien er meget stor for mig. Min søster lagde vægt på at have orden i sagerne og sørge for at alting var, hvor det hørte til, så jeg er meget glad for at have fået hendes ejendele tilbage til familien, siger Bruno Rosendahl.