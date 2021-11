Truede med kniv, stjal fra kassen og flygtede på løbehjul: Politiet efterlyser gerningsmand

Da en yngre mand blev opdaget i at stjæle fra kasseapparatet hos Dark Rose i Esbjerg, hev han en kniv frem og truede en ansat, hvorefter han flygtede fra stedet på løbehjul.



Nu håber Syd- og Sønderjyllands Politi på borgernes hjælp i forbindelse med efterforskningen af røveriet og offentliggør i den forbindelse et billede af gerningsmanden.

Røveriet foregik ved middagstid den 11. november i forretningen Dark Rose på Kronprinsensgade, og efter først at have stjålet et mindre beløb fra kassen, truede den yngre gerningsmand personalet med kniv.

Herefter flygtede han på løbehjul ned på Esbjerg Station og hoppede på et tog omkring klokken 13. Det er dog uklart, på hvilken station på strækningen, gerningsmanden stod af.

Manden bliver beskrevet som:

18 - 20 år, muligvis yngre

Almindelig af bygning

Talte flydende dansk

Lys i huden

185 - 190 centimeter høj

Var iført sort hue, mørk jakke og mørke bukser samt hvide sko med mørke striber

Kørte på et el løbehjul





Politiet opfordrer borgere, der kan genkende manden eller har andre informationer i sagen, til at ringe 114.