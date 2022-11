Truende konkurs og dårlig ledelse burde have været opdaget

Men ansvaret er det samme, som hvis de havde været lønnet, siger Finn Schumacker.



Han fremhæver dog, at det kan være svært at have føling med et spillested som Tobakken, hvis man kun mødes 4-6 gange om året.

- Bestyrelsen opdager ikke altid udfordringer længere nede i organisationen. Men hvis der er en medarbejderrepræsentant, så ender de her problematikker også oppe på bestyrelsens bord. Uanset hvad er det i sidste ende bestyrelsens ansvar, at spillestedet fungerer, siger Finn Schumacker.



Pilen peger også på kommunen.

- Spørgsmålet er, om bestyrelsen har de rigtige kompetencer, så man ved, hvordan man driver et spillested. Så jeg tænker, at kommunen som hovedtilskudsyder bør gå ind her og få bestyrelsen til at fungere.