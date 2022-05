TV SYD har fulgt EfB gennem dramatisk tid – et års optagelser bliver til dokumentar

Det blev en begivenhedsrig sæson for klubben, og dokumentaren kommer helt ind i maskinrummet og giver et indblik i både spillernes, trænernes og ledelsens kamp for overlevelse.

– TV SYD vil gerne samle seerne om emner og mennesker, der gør Syd- og Sønderjylland til noget helt særligt. Jeg kan ikke forestille mig en bedre vej til at opfylde den vision end ved at følge en af landsdelens traditionsrige fodboldklubber i kampen for at vende tilbage til den bedste række. Fodbold er jo følelser, talent, penge og stærk involvering af rigtig mange esbjergensere, sagde TV SYDs direktør, Betina Bendix, forud for optagelserne i 2021.

Dengang sagde den daværende administrerende direktør i EfB, Brian Bo Knudsen, at han glædede sig over samarbejdet med TV SYD.

– Vi glæder os over det kommende samarbejde med TV SYD, som er meget kompetente og dybt professionelle. EfB står over for en sæson, hvor målet er at rykke op i Superligaen, og der blæser i den grad nye vinde ind fra vest, hvilket vi i fællesskab ønsker at indvie omverdenen i. Vi både tror og håber, at det i sidste ende munder ud i en række fantastiske programmer, hvor den enkelte seer får følelsen af at komme med helt ind i maskinrummet.

De ti afsnit i dokumentarserien bliver sendt i tv fra september 2022 og på TV SYD PLAY.