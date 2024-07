Tyske turister svigter - men så er der hjælp at hente andetsteds fra

De tyske turister har denne sommer ikke været så trofaste, som vi er vant til ved Vestkysten. En kombination af dårligt dansk vejr og EM i fodbold på tysk jord har holdt dem hjemme eller fået dem til at bestille ferien i Danmark senere end normalt.

- Turisterne fra Mellemeuropa har været vant til at tage til Middelhavet og til landene omkring, hvor man kan opleve ekstrem varme. Men nu har de mere opmærksomhed på Norden og på Danmark på grund af det mildere klima, siger han.

- Vi har set rigtig mange franske gæster, og det hænger måske sammen med, at vi havde Tour de France i Danmark også med nogle ruter her i det sønderjyske, fortæller turistdirektøren, der også ser flere såkaldte “klimaturister”.

Selvom langt de fleste turister ved Vestkysten er tyskere, ser man en stigning i antallet af gæster fra Sydeuropa. Tal fra Danmarks Statistik og Horesta viser, at der i Region Syddanmark har været godt 43.000 flere overnatninger fra turister fra Frankrig, Grækenland, Italien, Portugal og Spanien sidste år sammenlignet med 2019. Det er en stigning på 44 procent.

- Her er meget stille og roligt, ingen stress, og indbyggerne er meget sympatiske, siger hun.

Det sydfranske par Pierre Sanchez og Francisca Danza er glade for Danmark. De er i øjeblikket på ferie på Rømø og nyder de danske forhold.

De kommer fra byen Perpignan, hvor der er højsommer nu og meget varmt.

- Lige nu er der 35 til 38 grader. Det er meget varmt, fortæller Pierre Sanchez, der mener, at det køligere vejr her i Danmark er en fordel.

- Vi tager sydpå om vinteren, og om sommeren tager vi her til norden. For vejret er bedre her om sommeren, siger han.