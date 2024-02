Tyveri af udstyr for millioner opklaret efter kvindes henvendelse

Albansk smykketyv

I en anden større sag om indbrud, efterforsket af den nye enhed, blev en 43-årig albansk mand anholdt i december i Københavns Lufthavn, mens han var på vej ud af landet. Han blev varetægtsfængslet i Esbjerg, sigtet for flere indbrud i kommunen.

Efterforskerne har efter anholdelsen blandt andet ransaget en adresse i Esbjerg og fundet en del smykker, og den videre efterforskning skal afdække, om den albanske mand kan sættes i forbindelse med yderligere indbrud og tyverier i Syd- og Sønderjylland samt i andre politikredse. Også her har der været et tæt samarbejde med Berigelses Efterforskning ved Nordjyllands Politi, hvor den albanske mand ligeledes var eftersøgt for indbrud, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.