Udbudsrunde af lukket spillested droppes, da aftale nærmer sig

Esbjerg Kommune påbegynder nemlig nu realitetsforhandlingerne med Musikhuset Esbjerg om en overtagelse af det konkursramte koncertsted. Det står klart, efter at et enigt Kultur- og Fritidsudvalg mandag eftermiddag gav forvaltningen mandat til at forhandle en aftale på plads.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.