Udenlandske ejere i danske fodboldklubber er generelt en dårlig ide, mener fodboldøkonom

Mens fodbold-Esbjerg vånder sig under fredagens afgørelse, hvor skifteretten reelt sætter en advokat til at rydde op i den lokale klub, arbejdes der under grønsværen og bag lukkede døre på at drive klubben videre på lokale hænder.

Siden Pacific Media Group købte sig ind i Esbjerg fB for 3 år siden, har der ikke været meget andet end ballade, selvom pacific faktisk betyder fredelig. Det går godt sportsligt, bevares, men pengekassen er tom, og der skal skaffes nogle flere og nye.

- Det er gået skævt fra dag et. De nye ejere ansætter en træner (Peter Hyballa, red.), der giver spillerne sherifstjerner og ikke har nogen forståelse for, hvordan man opfører sig i Danmark, siger sportsøkonom fra Professionshøjskolen UCN i Aalborg, Kenneth Cortsen.