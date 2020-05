Udenrigsminister på rundtur for at lancere hjælp til eksport

Lige nu bløder de danske eksportvirksomheder på grund af coronakrisen. Dansk Industri vurderer, at eksporten vil falde med 13 procent alene i år.

Derfor har et enigt Folketing afsat 225 millioner kroner til en en ny eksportstrategi, der skal genoprette eksporten.

Udenrigsministeriet etablerer blandt andet en såkaldt udrykkerenhed, som vil opsøge mere end 1000 små- og mellemstore danske virksomheder (SMV), som er berørt af coronakrisen.

Udenrigsministeriet vil desuden tilbyde gratis akutrådgivning samt assistance til danske virksomheder, som oplever problemer på eksportområdet.

Virksomhederne kan derudover få en stor rabat i den timepris, som de skal betale, når de anvender Udenrigsministeriets eksportrådgivning.

Som et led i lanceringen af den nye eksportstøtte var udenrigsminister udenrigsminister Jeppe Kofod, (S), mandag på rundtur i landet for at besøge flere eksportvirksomheder - bl.a. Esbjerg Havn og Poly Tech i Bramming, der begge er afhængige af eksport til vindmøllebranchen.

Eksporterer 95 procent

Poly Tech eksporterer 95 procent af sin produktion - og Mads Kirkegaard, adm. direktør, er glad for, at politikerne nu hjælper eksportv irksomhederne.

- Det er godt, at regeringen satser på grøn omstilling og bæredygtighed, hvad vi jo også gør som virksomhed, siger Ply Tech-direktør efter dagens ministerbesøg.