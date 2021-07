Udfordrede skibselever lægger til kaj i Esbjerg for at blive vaccineret

I matrosblå trøjer, nypudsede laksko og måske med en karakteristisk skibshat på hovedet vil op mod 80 piger og drenge fra Skoleskibet Danmark torsdag få deres første vaccinationsstik mod covid-19 i Esbjerg.

Vaccineringen er kommet i stand via et samarbejde mellem skibet og Region Syddanmark.

Skoleskibet er et af Danmarks to skoleskibe, hvor det er muligt at tage en uddannelse som ubefaren skibsassistent. Uddannelsen indbefatter blandt andet et udlandstogt for eleverne, der er mellem 17 og 23 år. I år har skibet sejlet til de portugisiske øgrupper Madeira og Azorerne.

Coronapandemien har imidlertid givet udfordringer for eleverne, som siden maj i år ikke har kunnet forlade skibet og heller ikke har adgang til e-Boks ombord.

Derfor kontaktede skoleskibet Sundhedsstyrelsen for at høre, om der kunne planlægges en fælles vaccination for skoleskibets elever og besætning.

- Det var de (styrelsen, red.) heldigvis meget positive over for. I samarbejde med skoleskibets kaptajn og Region Syddanmark har vi fået logistikken til at gå op, så alle har tid til vaccination den 22. juli i Esbjerg, siger driftsdirektør Pia Nyborg i en pressemeddelelse.