Udvalgsformand vil have forklaring på flere års forurening

- Det er en katastrofe, hvis det viser sig, at der er PFOS-forurening i bækken ud til Vadehavet eller giftstoffet er kommet i drikkevandet. Men vi er nødt til at kende til omfanget først og få lavet de målinger, der skal til for at få kortlagt præcis, hvor stort omfanget af forureningen er, siger Karen Sandrini, (S)

Tillid frem for tilsyn

Det har siden 2006 været ulovligt at producere PFOS-holdigt brandskum, men efterfølgende har det været lovligt at bruge restlagrene. I 2007 udløb Falck Safety Services tilladelse til at bruge skummet, og i 2011 blev det helt forbudt at bruge. Men Falck Safety Service har i perioden fra 2007 til 2018 udledt det giftige stof med overskydende spildevand på brandskolen i Esbjerg. Det skriver Jyllands-Posten.

Karen Sandrini er uforstående overfor, at der ikke har været større kontrol efter udfasningen af brugen af stoffet.

- Som kommune har vi tilsynspligt på det, men der har ikke været tilsyn på det, hvilket undrer mig. Jeg kan forstå, at der har været en tillid til, at Falck har haft stoppet brugen af det, men situationen er, at det er man ikke, siger Karen Sandrini, (S) til TV SYD.