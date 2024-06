Uheldig AGF'er skal hjælpe Esbjerg tilbage mod toppen

Der var enorme forventninger til Benjamin Hvidt, da han som 17-årig fik debut for AGF mod FC København i Parken i 2017.



Alvorlige skader har imidlertid stået i vejen for midtbanespillerens store gennembrud i barndomsklubben. Og nu søger han nye græsgange.

I de kommende tre sæsoner skal han forsøge at kickstarte sin karriere hos den tidligere Superliga-klub Esbjerg fB, som efter to sæsoner i 2. division er tilbage i 1. division efter sommerferien.

Det oplyser de to klubber på deres hjemmesider lørdag.

- Jeg har været på udkig efter en ny start, og da interessen fra EfB viste sig, var jeg faktisk ikke i tvivl om, det var en mulighed, jeg ville forfølge, siger Benjamin Hvidt ifølge Esbjergs hjemmeside.

- Det giver god mening for mig på nuværende tidspunkt i min karriere at blive en del af et nyt projekt, der skal bygges op over tid, og jeg kan virkelig se mig i de planer, der er i Esbjerg, siger han.

Siden debuten i Parken har Benjamin Hvidt i alt spillet 69 kampe for AGF.