Ukrainsk pædagog i Esbjerg: Sådan kan I tage imod børnene

Mere end to millioner ukrainere er siden den 25. februar taget på flugt væk fra krigen i Ukraine.

De seneste to uger er der ankommet 1080 ukrainere til Danmark, der er registreret som flygtninge, viser Udlændingestyrelsens seneste opgørelse fra torsdag den 10. marts.

Der er desuden ankommet ukrainere, som ikke er registreret som flygtninge, da de er rejst ind i Danmark som turister, hvor de kan opholde sig her helt lovligt i tre måneder.



Rigtigt mange af de flygtede ukrainere er kvinder og børn, og forventningen er, at endnu flere vil komme til i løbet af de kommende dage, uger og måske måneder.



Ifølge Oksana Melnyk, der er ukrainsk pædagog på den integrerede institution Tinghøjen i Esbjerg, bliver en af de store udfordringer at tage godt i mod børnene, når de skal i institution eller skole, siger hun til fagbladet for pædagoger, BUPL.



Børnene hårdt ramt af krig og flugt

Lige nu er den esbjergensiske institution ved at gøre sig klar til at modtage børn fra Ukraine, fortæller Oksana Melnyk til fagbladet. Men mange af de danske måder, at være i hverdagen på, kender hverken børn og forældre.

- De børn, der kommer hertil, har oplevet flugt og traumer. De har sagt farvel til deres fædre, de har sagt farvel til hele deres liv. Mange børn vil undre sig over, hvor de er havnet, og over, at de ikke kan forstå sproget, siger Oksana Melnyk til BUPL



Hvad er en flyverdragt - og en madpakke?

Derfor anbefaler den herboende ukrainske pædagog, at vi tager anderledes metoder i brug, når vi skal hjælpe børnene på plads i en dansk hverdag.



- Når barnet starter i vores institution, har vi billeder af noget så simpelt som en flyverdragt. Det viser vi til forældrene, så de ved, hvad de skal have med. Ukrainske flygtningebørn kender ikke flyverdragter. Hvis det er vådt og regner i Ukraine, så kommer børnene ikke ud, fortæller Oksana Melnyk.



Billeder vil også blive brugt til at forklare forældre, hvad en masse andet er - f.eks. en madpakke, da de ikke er vant til selv at medbringe mad i skole eller daginstitution.



Desuden anbefaler Oksana, at man lærer sig de mest basale ukrainske gloser, så man kan gøre sig forståelig over for børnene.