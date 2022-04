Ukrainske statsborgere kan søge opholdstilladelse i Esbjerg - men kun i dag og i morgen

I dag og i morgen kan ukrainske statsborgere, der ønsker at søge ophold i Danmark under særloven, og som bor i Esbjerg, Tønder eller Varde helt ekstraordinært søge opholdstilladelse på et pop-up borgerservicekontor i Esbjerg. Dermed slipper de for at tage turen til Århus eller Odense for at afgive fingeraftryk, taget foto og levere en underskrift.

Det er Udlændingestyrelsens Borgerservice, der står bag initiativet. Fire medarbejdere er taget fra København til Esbjerg, hvor kommunens Borgerservice har stillet lokaler til rådighed.



- Det har været et ønske fra Udlændingestyrelsen om at nå længere ud i landet med det her forsøg. Det er derfor tænkt som en kort forsøgsordning på kun to dage, fortæller Jens Erik Mortensen Borgerservicechef i Esbjerg Kommune.