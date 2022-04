Ukrudtsbrændere satte lørdag ild i garage og i sommerhus

Pas på med ukrudtsbrændere.

Sådan lyder advarslen fra Sydjyllands Politi efter, at der lørdag middag to gange er blevet ringet 112 på grund af mindre brande som følge af brug af ukrudtsbrændere. I begge tilfælde rykkede både Politi og brandvæsenet ud.

- Vi har haft to mindre brande som begge skyldes brug af ukrudtsbrændere. Den ene i Ho ved Esbjerg, hvor der gik ild i træbeklædningen på et sommerhus, fortæller Mikael Karlsen vagthavende fra Sydjyllands Politi, og fortsætter:

- Den anden melding kom fra Bramming, hvor der var gået ild i en garage. Jeg har i øjeblikket ikke hørt fra patruljebilen, hvor slemt det gik. Men der er ekstra grund til at være opmærksom med ukrudtsbrændere på grund af det tørre vejr.

Forhøjet brandfare

Dagens to brande kommer efter, at Danske Beredskaber tidligere på ugen har været ude at advare om forhøjet brandfare på grund af den lange tørkeperiode her i foråret.

- Man skal tænke sig om. Blæser det meget, og tager man ukrudtsbrænderen eller grillen frem, bør man sørge for, at det foregår i læ. Får vinden fat i gløder, kan det tænde op på lang afstand, siger Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef hos Danske Beredskaber.

Særligt ukrudtsbrænderen bør man bruge med omhu. Ved store boligbrande er uforsigtig brug af ukrudtsbrændere den hyppigste brandårsag, oplyser Danske Beredskaber.

På landsplan er DMI’s tørkeindeks, der går fra 1-10, i løbet af lørdagen kravlet op på 9,0.