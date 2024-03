Ulveangreb konstateres hurtigere, når fårene er ofre

Dengang skulle Karsten Lund-Platz vente måneder på at sætte to streger under, hvad gerningsdyret var, da det var nødvendigt at foretage en DNA-prøve først. Også her var ulven den skyldige.



Hvordan kunne I i Kalvslund konstatere et ulveangreb med det samme, når det ikke var tilfældet i Blåvandshuk?

- Angrebet i går var et klassisk ulveangreb, og det var det ikke i Blåvandshuk. Fåreskind er blødere end kreaturers, og derfor er det lettere at se, hvad der har bidt et får, siger Karsten Lund-Platz.