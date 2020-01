Undersøgelse afslører masser af mikroplast på vestjyske strande

På seks vestjyske strande har forskere været ude med den fine si og har finkæmmet flere områder for mikroplast.

I alt er der blevet taget 176 stikprøver langs kysten. Resultatet viste, at der blev fundet mikroplast i 136 af prøverne. I gennemsnit blev der fundet 28 stykker plast på mellem 1,8 og 5 mm, pr 5L sand.

- Det er ærgerligt og meget bekymrende, siger biolog Melanie Brauckhoff, SdU.

Omfattende undersøgelse

Undersøgelsen blev sat i værk for at finde ud af, hvor meget mikroplast man faktisk kan finde på de danske strande. Så i efteråret 2019 startede Dansk Materiale Netværk (DMN) i Esbjerg et samarbejdsprojekt med repræsentanter fra det private erhvervsliv samt en række vidensinstitutioner.

- Det her er den hidtil mest omfattende videnskabelige undersøgelse af forekomst af mikroplast på den danske vestkyst, siger Bente Nedergaard Christensen, projektleder fra DMN i Esbjerg.

De seks strande ligger ved Fanø, Blåvand, Hvide Sande, Agger, Hanstholm og Bøgested Rende.

Umiddelbart får man ikke øje på mikroplasten, som gemmer sig mellem strandens småsten, muslinger og tang. Men det er der. Foto: DMN

Resultaterne er overvældende

Det er bl.a. Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, der har været med til at indsamle og undersøge prøver fra de udvalgte strande. Her har biolog Melanie Brauckhoff haft rigtig travlt, hun har finkæmmet sand fra Fanø, Blåvand og Hvide Sande.

- Resultaterne er fuldstændig overvældende! Det har vist sig, at der fandtes mikroplast i 77% af alle de prøver, vi har taget i løbet af efteråret, siger hun.

- Bare fordi vi ikke kan se det ved første øjekast, betyder det ikke, at det ikke er der, siger Bente Nedergaard Christensen, projektleder fra DMN i Esbjerg.

Melanie Brauckhoff og Bente Nedergaard Christensen i Ocean Lab på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, hvor sandet er blevet undersøgt for mikroplast. Foto: Finn Grahndin

Hvor kommer det fra?

Overraskede nok har det vist sig, at en stor del af mikroplasten, som blev fundet i undersøgelsen, er råmateriale, som anvendes af plastindustrien til at producere plastemner, de såkaldte ”pellets”. Disse små pellets er i et stort omfang skyllet op på den danske vestkyst, men hvor kommer de fra?

Spildet af pellets sker typisk under produktion, opbevaring, lastning, transport og konvertering til plastprodukter.

- Desværre står der ikke afsender på spildet, og det betegnes dermed som herreløst affald, som ingen har ansvar for, udtaler Bente Nedergaard Christensen.

Spildet kan være opstået såvel i Danmark som i udlandet.

Nogle af deltagerne i projektet med fra venstre Tyge Kjær fra Roskilde Universitet, Palle Hannemann fra Hannemann Engineering i Sønderborg, Niels Larsen fra Ocean Plastic Forum, Jens Jørgensen og Julie Müller fra Strandet samt Søren Pedersen fra Fredericia Maskinmesterskole. Foto: Bente Nedergaard Christensen. Foto: DMN

Maskine skal fjerne mikroplasten

I projektet arbejdes der desuden på at få udviklet en maskine, som kan hjælpe med at få fjernet mikroplast fra strandene igen.

Søren V. Pedersen og Nikolaj Madsen fra Fredericia Maskinmesterskole har i samarbejde med de deltagende virksomheder arbejdet med at udvikle og designe grundidéen for Clean Beach opsamlingsmaskinen.

- Det er en udfordring at maskinen skal kunne opsamle mikroplast og samtidig frasortere sand og skaller, som skal blive på stranden, men gennemførte test viser, at det foreslåede koncept virker, siger Søren V. Pedersen, udviklingskoordinator Fredericia Maskinmesterskole.

Samarbejdspartnere: Fredericia Maskinmesterskole, Esbjerg og Fredericia.

Hannemann Engineering, Sønderborg.

Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg.

Maskinmestrenes Forening

Ocean Plastic Forum

Strandet

Pure Oceans

Hvide Sande ShipYard Steel Service

Kommunernes Internationale Miljø Organization, KIMO

Syddansk Universitet, SDU

Roskilde Universitet, RUC

DHI

Resultaterne fra projektet vil blive fremlagt på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg i juni.

Projektet er finansieret af uddannelses- og forskningsministeriet.