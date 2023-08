Ung esbjergenser med akne vil inspirere andre unge

Esbjergenseren troede ikke på, hun kunne nå finalen, da hun hele sit teenageliv har været påvirket af slem akne, som hun det sidste halve år har været i behandling for.

I folkeskolen påvirkede lidelsen hende i sådan en grad, at hun i niende klasse søgte hjælp.

Hun så det som et nederlag, men har efterfølgende lært at acceptere sit udseende, som det er.

Med sin deltagelse håber hun på at være en inspiration for andre og vise sine jævnaldrende, at det er en styrke fremfor svaghed at række efter hjælp, når livet er svært.