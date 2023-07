I 2019 blev den 22-årig færdig som hhx-student fra Rybners Gymnasium. Hun stod og manglede et arbejde, da hun så, at værtshuset Kasket Karl søgte en bartender.

Til trods for at hun elsker sit job, oplever hun ofte at blive mødt med fordomme.

- Folk ved ikke, hvor meget det faktisk kræver at stå bag en bar. Det er et hårdt arbejde. Jeg står op mellem ti og tolv timer om dagen og løber rundt fra den ene ende af baren til den anden, siger Anna Holgaard Pedersen.