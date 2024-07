Ung udviklingshæmmet mand savnes

Maung Win Soe fra Ribe savnes. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på mediet X.

Maung Win Soe er søndag klokken 07.06 steget på et tog i Korsør for at rejse til Bramming ved Esbjerg, men er ikke nået frem.

Han kan være endt i både Aalborg, Esbjerg eller Sønderborg alt efter hvilken togvogn, han har siddet i.

Ifølge politiet er den savnede udviklingshæmmet, uden sprog og kan ikke tage vare på sig selv.

Borgere opfordres til at ringe114, hvis man har oplysninger om Maung Win Soe.