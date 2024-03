Ungarsk tophold venter Esbjerg i kvartfinalen af Champions League

FTC slog i returkampen den franske klub, Brest, på udebane med cifrene 26-31. Med resultatet kan håndboldkvinderne fra Esbjerg begynde at forberede sig på to kvartfinalebrag, som er blevet fastlagt.

Den 27. april drager det danske hold til Ungarn for at spille den første kvartfinale. Returopgøret i Esbjerg bliver den 4. maj.

Team Esbjerg og FTC har mødt hinanden to gange tidligere i denne sæson. Her blev det til to solide sejre på 27-23 og 33-28 til esbjerggenserne.

Dog var FTC holdet, der slog Team Esbjerg ud i semifinalen af Champions League i sidste sæson. Hvis Team Esbjerg slår FTC bliver det tredje gang i træk, at klubben går videre til Final 4 i Budapest.