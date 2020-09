Unge fra Esbjerg vinder hovedpris

Flotte toner af musik har i måndesvis fyldt stuerne på intensivafdelingen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Initiativet har udløst hovedprisen ved Frivillighedsprisen 2020.

- Det er en kæmpe erkendtlighed og meget rørende at vinde prisen. Det er virkelig rørende, at det man brænder for, betyder meget for andre, som i deres hverdag lever i frygt og angst, fortæller Elisabeth Panduro Holst, som er guitarist og studerende på Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg.

Hun har sammen med andre medstuderende været med til at gøre en forskel for patienter og pårørende i en af livets hårde perioder.

Musik giver smil på læben

Det er to medarbejdere på Intensivafdelingen på Sydvestjysk Sygehus, som er initiativtagere på projektet. Inger Johanne Overgaard og Susanne Fischer har sammen med lektor Margrethe Langer Bro fra Syddansk Musikkonservatorium stået bag initiativet siden november 2019.

Unge musikere fra musikkonservatoriet kommer jævnligt på sygehuset i Esbjerg og spiller for patienter og pårørende. Effekten hos patienterne har gjort det store udslag ved udvælgelsen.

- Noget af det, jeg bed særligt mærke i, da jeg læste indstillingen var, at musikken giver meget stor glæde for patienterne. Og selvom patienterne ofte ikke kan tale, når de er i respirator, er der en reaktion i form af et smil på læben. Så I gør et fantastisk stykke frivilligt arbejde, og det er en stor gave til patienterne, når I kommer og spiller for dem, sagde Stephanie Lose blandt andet, da hun afslørede vinderne af hovedprisen.

Frivillige gør en forskel i hverdagen

Et andet tiltag, som onsdag blev hyldet med en pris, er Dennis Larsen, som har stablet en frivilligehedsgruppe i Syrenparken Socialcenter Lillebælt på benene.

Dennis Larsen er selv beboer og er samtidig gået forrest i at bryde tabuet omkring sindslidelser og samtidig få kontakt til nye frivillige.

- Det gør en forskel at få besøg fra en person, som ikke får penge for at være sammen med en, har Dennis Larsen tidligere udtalt.

Med hovedprisen følger 50.000 kroner, som skal være med til at udvikle samarbejdet mellem de frivillige og afdelingen, de er knyttet til. De øvrige to priser, som er uddelt, modtager 10.000 kroner til samme formål.