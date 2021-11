Unge i sorg finder ny livskraft på lejr

En anden deltager i campen er Ditte Dehn Jørgensen fra Ringsted. Til december er det fire år siden, at hun mistede sin mor til kræft.

Ditte oplevede i starten, at hun ofte fik dårlig samvittighed, når hun havde det godt. Hun følte at hun skulle være ked af det, fordi hun havde mistet sin mor.

- Jeg skulle jo være ked af det. Men alligevel vidste jeg godt, at min mor ønskede, at var jeg var glad. Hun er her jo stadig, bare ikke på samme måde, siger hun.

Ligesom Joachim oplevede Ditte, at hendes omgivelser prøvede at forstå hendes sorg efter bedste evne, men hun følte, at det kunne gå hen og blive overdrevet, selvom hun godt vidste, at de prøvede så godt, de nu kunne.

Hun oplevede også, at det var meget grænseoverskridende at tage på 'Camp Unite' i starten. Der var mange nye mennesker, som hun aldrig havde mødt før, men hun fortæller, at det hurtigt faldt til ro, og at det har været meget behageligt.

- Der er en helt klart en masse ting, jeg tager med herfra, som jeg kan bruge. For eksempel at kunne snakke om min sorg, mere end bare hurtigt og "for sjov", siger hun.