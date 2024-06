Unge kan få 25.000 kroner - Ganske gratis

Et skridt nærmere

De 25.000 kroner er det beløb, som 70 unge i Esbjerg Kommune i alderen 18-30 år snart kan modtage. Hvis de er arbejdsløse og viser motivation til at bruge dem i forbindelse med et muligt job eller en uddannelse. Eller rettere et kursus eller andet, der betyder, at de kommer nærmere et job eller en uddannelse.

Det kan for eksempel anvendes til IT, transport (fx. kørekort), terapi, kurser m.v.



- Det er et fantastisk tilbud, vi her har fået. Jeg kan roligt sige på hele udvalgets vegne, at vi er begejstrede, siger formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Jakob Lykke, Socialdemokratiet.