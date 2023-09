Universitet vil lokke unge kvinder til at vælge naturfag

For det kniber stadig med at lokke kvinder ind i ingeniørbranchen. Bedst går det på kemistudiet, mens det halter alvorligt for bygge- og maskinteknik-studierne.

Sammenlagt må universitetet erkende, at der er langt til en ligelig fordeling mellem antallet af mandlige og kvindelige studerende. Ud af de små 400 studerende er de 120 kvinder.

- Vi har brug for kvindelige ingeniører, fordi de kan noget andet, og vi ved af erfaring, at erhvervslivet hellere end gerne tager imod dem, når de er færdiguddannede. Det gælder for eksempel i jobs knyttet til den grønne omstilling, siger campusleder på AAU-Esbjerg, Anders Kristensen.