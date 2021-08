Usædvanlig dreng danser i en usædvanlig retning og glæder sig

Det er ikke kun navnet, der er usædvanligt, det er talentet og den forestående rejse også. For første nogensinde har Det Kongelige Teaters Balletskole i København optaget en dreng fra talentlinien på Esbjerg Musikskole.

Mandag den 30. august begynder 13-årige Diego Aparicio Gozá fra Esbjerg på Det Kongelige Teaters Balletskole på August Bournonvilles Passage nummer to i hjertet af København.

- Det er svært at forklare, hvor stort, det er for mig. Det er ret stort, siger Diego.

Han har en drøm, som nu meget vel en dag kan folde sig ud som virkelighed.

- Jeg kan godt lide at danse. Jeg har en drøm om at blive professionel danser. At danse på scenen gør mig glad, siger Diego, der boede i Spanien, før han kom med sine lægeforældre til Esbjerg. Siden tredje klasse har han danset på talentlinjen på byens kulturskole.

Det største potentiale

Der er de så gode, at Den Kongelige Ballet i København peger på, at de er dem med det største talentpotentiale i Danmark. Derfor har de kongelige udvidet samarbejdet med skolen i Esbjerg. Fremover får talentlinjen ikke 35.000, men 100.000 kr. om året til at intensivere ballettræningen af børn fra anden til sjette klasse. I syvende klasse kommer de bedste af dem videre til København.